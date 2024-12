Čađenović kik bokser godine

Podgorica, (MINA) – Nemanja Čađenović drugu godinu uzastopno najbolji je kik bokser Crne Gore, u tradicionalnom izboru Kik boks saveza.

Član Budućnosti u godini na izmaku osvojio je bronzanu medalju na prvenstvu Evrope u Atini, titulu prvaka Balkana i po dva zlatna odličja na svjetskim i evropskim kupovima.

Čađenović je kazao da će mu nagrada biti vjetar u leđa i potvrda da su na pravom putu.

“I u ovoj godini imao sam dobre rezultate u kontineutetu, a siguran sam da je pitanje vremena kada ću osvojiti neku sjajniju medalju. Naredne godine očekuje me nastup na Svjetskom prvenstvu u Abu Dabiju i možda je to prilika da napravim iskorak”, kazao je Ćađenović

Za najboljeg starijeg juniora proglašen je Viktor Dukić (Rad), osvajač zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti.

Nagrada za najboljeg mlađeg juniora dodijeljena je Jovanu Lipovini (Lovćen), dok je najbolja takmičarka Slađana Božović (Lovćen).

Priznanja za perspektivne takmičare dobili su kadeti Dragan Muratović (Lovćen), Miloš Vojinović (Lovćen) i Ajas Kalač (Univerzum).

Plakete za izuzetne rezultate u 2024. zavrijedili su senior Lazar Klikovac (Rebel) i junior Sultan Imeri (Univerzum). Najbolji klub je Budućnost iz Podgorice.

