Bulatović: Mec potvrdio kvalitet trijumfom protiv Đera

Podgorica, (MINA) – Mec je kvalitetan tim, koji je snagu potvrdio u prethodnom kolu pobjedom u gostima protiv Đera, kazala je Nina Bulatović, krilo Budućnost Benaksa.

Rukometašice Budućnost Bemaks i Đer odigraće u subotu četvrtog kolu EHF Lige šampiona.

Bulatović je naglasila da Mec ima dobre individualce na svim pozicijama.

“Na tranziciji se bazira veći dio igre. Tom segmentu moramo najviše da se posvetimo, stopiramo napade na vrijeme i nametnemo svoj ritam igre, jer smo domaćini. Ovdje niko ne ne može da igra isključivo svoju igru. Svakoga je iznenadila pobjeda u gostima Meca protiv Đera, ali i to su igrači kao i mi, sve je do pristupa i sa svakim može da se igra”, rekla je Bulatović.

Pivot Ivana Godeč očekuje težak meč u oba smjera.

“Tranziciono su jaki i moraćemo da ih zaustavimo jakom odbranom i vraćanjem. Mec i Esbjerg su igrali finalni turnir prošle sezone i to su u rangu slične i kvalitetne ekipe. Kastamonu i Lokomotiva su nižeg ranga. Smatram da sa njima možemo da igramo, nijesu naročito sjajne ekipe, domaćini smo i daćemo sto odsto na terenu”, rekla je Godeč.

Subotnji duel u Bemaks areni počeće u 16 sati.

