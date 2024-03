Budvani odbranili titulu

Podgorica, (MINA) – Mladi vaterpolisti Budve, igrači rođeni 2010. i mlađi, odbranili su titulu prvaka Crne Gore.

Budvanski tim do trofeja na svom bazenu došao je, ispred Jadrana i Primorca, zahvaljujući boljem skoru u međusobnim duelima.

Sva tri tima imala su isti skor – po tri pobjede i poraz u međusobnim duelima.

Na mini tabeli Budvaa je imala najbolju gol-razliku.

Budva je u prvom kolu pobijedila Primorac 14:8, a zatim izgubila od Jadrana 10:9.

Primorac je u posljednjoj rundi savladao Jadran 9:7.

Na kraju je Budva u tom “trouglu” ostvarila gol razliku plus četiri, Jadran minus jedan, a Primorac minus četiri.

Ta tri tima upisala su pobjede nad ekipama Mladosti iz Bijele i Nikšića.

Mladost je na kraju zauzela četvrto mjesto, pobjedom nad Nikšićem 11:6.

Medalje mladim vaterpolistima Budve uručio je selektor seniorske reprezentacije, Vladimir Gojković.

