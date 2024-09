Budva sjutra gost Mladosti

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve igraće sjutra u Zagrebu protiv Mladosti revanš utakmicu uvodne runde kvalifikacija za CEV Ligu šampiona.

Mladost je prvi duel u Budvi dobila 3:1.

Tehničar Budve Rastko Milenković kazao je da očekuje još jednu tešku utakmicu, ali i da se nada zlatnom setu.

“Očekuje nas sigurno jedna teška utakmica na njihovom terenu, biće jako zahtjevna jer znamo da moramo da pobijedimo 3:0 ili 3:1, da bi igrali zlatni set za prolaz dalje. Vjerujemo u naš kvalitet i mislimo da možemo da ostvarimo pobjedu koja će nas poslati u sljedeći krug kvalifikacija”, kazao je Milenković.

Crnogorski seniorski reprezentativac u dresu Mladosti, Đorđe Jovović, kazao je da cijeni rivala i individulni kvalitet igrača Budve.

“Očekuje nas jako težak i vjerujem, zanimljiv meč sa Budvom, koja u svojim redovima ima izuzetne pojedince, crnogorske odbojkaške velikane, koji imaju iskustva i znaju da se nose sa ovakvim utakmicama. Mi, sa druge strane, imamo prednost u seriji i prednost domaćeg terena, ali nam to ne dozvoljava se opustimo u bilo kom momentu”, rekao je Jovović.

On je naglasio da će domaćin pokušati da što boljom igrom i agresivnošću izboriti plasman u drugu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Jovović je meč u Budvi završio sa 15 poena.

Crnogorski šampion da bi došao do drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona ne smie da izgubi više od seta.

U slučaju pobjede u najviše četiri seta ekipa Miljana Boškovića izborila bi zlatni set u Zagrebu.

Meč u Domu odbojke “Bojan Stranić” počeće u 19 sati, a sudijski par čine Aleksander Sikanjić iz Lihtenštajna i Dobromir Dobrev iz Bugarske.

Budva će, ukoliko eliminiše Mladost, u drugom kolu igrati sa boljim iz duela Tirola iz Inzbruka i Kapošvarija, čiji je revanš na programu večeras.

Tirol je prvi duel u Mađarskoj dobio 3:0.

U slučaju eliminacije Budva će evropsku priču nastaviti u kvalifikacijama za CEV Eurokup, u kojima ih čeka Valepa, trećeplasirana ekipa šampionata Finske prošle sezone.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS