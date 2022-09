Budućnost Voli za nacionalni ključ

Podgorica, (MINA) – Jedini ispravni način delegiranja sudija u ABA ligi je da arbitri ne budu iz država/republika timova koji se nadmeću na utakmici da bi regularnost takmičenja bila na najvećem mogućem nivou, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba Budućnost Voli.

Iz podgoričkog kluba podsjećaju da su se i ranijih sezona zalagali za određivanje sudija za utakmice regionalnog takmičenja po takozvanom “nacionalnom ključu”.

“Za razliku od prethodnih sezona, kada nije bilo ovakvog ograničenja za određivanje sudija za mečeve, Budućnost Voli vjeruje da bi ovakvom odlukom podigli kvalitet takmičenja i smanjili bilo kakve nedoumice povodom izbora sudijskog trojca za utakmice ABA lige”, navodi se u saopštenju.

Iz podgoričkog kluba poručili su da su uvijek za odluke koje doprinose fer i sportskom nadmetanju na terenu.

