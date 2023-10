Budućnost Voli slavila protiv Lijetkabelisa

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobjedom su počeli novu sezonu Eurokupa.

Budućnost Voli je večeras u Podgorici, u prvom kolu B grupe, savladala litvanski Lijetkabelis 76:65.

Podgorički tim do pobjede vodili su Džakori Vilijams i Mekinli Vrajt sa po 13, dok je poen manje ubacio Vladimir Mihailović.

Dvocifren je bio i Joan Makandu sa deset koševa.

U litvanskom timu bolji od ostalih bili su

Gabrielius Maldunas sa 16 i Gediminas Orelik sa 14 poena.

Budućnost Voli će u drugom kolu, 11. oktobra, biti gost Turk Telekoma.

