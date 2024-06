Budućnost Voli: Produžena saradnja sa Ferelom

Podgorica, (MINA) – Jogi Ferel i naredne sezone nosiće dres Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.

Ferel, koji je u decembru pojačao Budućnost, prošle sezone je prosječno bilježio 14,2 poena, 4,3 asistencije uz 1,1 ukradenu loptu.

“Momak iz Indijane koji je odmah kupio srca svih naših navijača, više puta je prošle sezone pokazao koliko je njegovo zalaganje na parketu. Čak i nakon velike porodične tragedije i smrti njegovog oca, vratio se u Podgoricu, i već na idućem meču bio najbolji na parketu”, navodi se u saopštenju podgoričkog kluba.

Navodi se da ostaje žal zbog velike nepravde u majstorici polufinala ABA lige, kada je nepravedno isključen, iako je bio najbolji pojedinac na meču.

“Prilika da naredne sezone pokaže svima zašto je sa pravom jedna od najvećih zvijezda ABA lige”, piše u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS