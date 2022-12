Budućnost Voli domaćin Trentu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Podgorici protiv Trenta utakmicu sedmog kola B grupe Eurokupa.

Italijanski predstavnik u prošlom kolu prekinuo je seriju od pet uzastopnih poraza, a prvi trijumf ostvario je pred svojim navijačima protiv španske Gran Kanarije.

Budućnost je u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila četiri trijumfa, a u prošlom kolu slavila je u Tel Avivu protiv Hapoela.

Podgorički tim duel sa Trentom dočekuje nakon ubjedljivog poraza u Admiralbet ABA ligi od beogradskog Partizana.

Utakmica u dvorani Morača u 19 sati i 30 minuta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS