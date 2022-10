Budućnost Voli do pobjede nakon produžetka

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici, nakon produžetka, grčki Promiteas 95:89, u utakmici trećeg kola B grupe Eurokupa.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 81:81.

To je drugi uzastopni trijumf podgoričkog tima, nakon što je u prošlom kolu slavio u Vroclavu protiv Slaska 98:58.

Na startu takmičenja upisao je poraz u svojoj dvorani od Hamburga 73:66.

Budućnost je, iako je tokom cijelog meča imala prednost, bila na pragu poraza i zahvaljujući poenima Fila Buta dvije sekunde prije kraja izborila produžetke.

Domaćin je tri četvrtine dominirao, a u 32. minutu imao je prednost od 16 poena (73:57).

Serijom od 14:1 gosti su se vratili u igru i smanjili zaostatak, ali se nakon trojke Kamerona Rejnoldsa za vođstvo 77:71 činilo da je pitanje pobjednika riješeno.

Gosti su vezali osam poena i poveli 79:77, a potom i 81:79.

Bot je bio precizan i donio produžetak, u kojem i dao veliki doprinos trijumfu.

Meč je završio sa 18, Trej Bel-Hejns je ubacio 16, a Alfa Kaba 14 poena.

Dvocifren je bio i Kameron Rejnolds sa deset poena.

U grčkoj ekipi istakao se Džo Jang sa 22 koša.

Budućnost Voli će u narednom kolu, 1. novembra, biti gost London Lajonsa.

