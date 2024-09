Budućnost Voli bolja od SC Derbija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija savladali su večeras u Podgorici, u kontrolnpom meču, gradskog rivala, ekipu SC Derbija 82:60 (18:11, 13:22, 29:5 i 22:22).

Pobjednik duela odlučen je u trećoj četvrtini, koju je Budućnost dobila 29:5 i uoči posljednjih deset minuta stekla 22 poena prednosti.

Budućnost je do pobjede vodio Flečer Megi sa 18, dok su po deset poena ubacili Aleksa Ilić, Nikola Tanasković i Udoku Azubike.

U ekipi trenera Petra Mijovića najefikasniji je bio Luka Bogavac sa 12 poena, David Mirković je ubacio devet, a po jedan manje Emir Hadžibegović, Andrija Grbović i Igor Drobnjak.

