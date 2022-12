Budućnost ubjedljiva u Baru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Baru ekipu Mornara 104:87, u utakmici 11. kola Admiralbet ABA lige.

To je sedmi trijumf podgoričkog tima ove sezone, u kojoj ima i četiri poraza.

Pobjednik duela odlučen je već u prvoj četvrtini, koju su gosti dobili 37:13.

Razlika je u finišu treće četvrtine iznosila i 25 poena (82:57).

Najefkasniji u pobjedničkom timu bio je Kameron Rejnolds sa 16, dok su sa po 12 poena meč završili Edin Atić i Aleksa Ilić.

U barskoj ekipi najbolji je bio Deron Rasel sa 27 koševa.

Ubjedljiv poraz doživjeli su košarkaši SC Derbija, koji su juče u Podgorici izgubili od Cedevita Olimpije 104:71.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS