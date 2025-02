Budućnost ubjedljiva protiv Naisa

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Budućnosti pobijedili su večeras u Podgorici niški Nais 18:11, u utakmici 17. kola regionalne A1 lige.

Debitant u regionalnom takmičenju upisao je šesti uzastopni, ukupno 11. trijumf ove sezone, u kojoj ima i tri poraza.

Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je David Stevović sa četiri, Petar Brnović, Damjan Vujičić i Matija Brguljan postigli su po tri, a po gol manje Maro Bošković i Goran Grgurević.

U strijelce upisao se i Jovan Radulović.

U ekipi iz Niša najbolji je bio Uroš Vasić sa pet pogodaka.

