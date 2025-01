Budućnost ubjedljiva protiv Mornara

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su danas pred svojim navijačima Mornar Barsko zlato 110:79, u utakmici 16. kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost je zabilježila sedmi uzastopni, ukupno 14. trijumf u regionalnom takmičenju ove sezone.

Domaćin je opravdao ulogu favorita i već nakon prve četvrtine, koju je dobio 33:9, riješio pitanje pobjednika.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bije je Flečer Megi sa 19, Jogi Ferel je dodao 18, a poen manje Alen Omić.

U eipi iz Bara bolji od ostalih bili su Džamari Smit sa 18 i Meličemp Karter sa 17 poena.

SC Derbi je juče u Subotici savladao Spartak 89:79 i prekinuo seriju od sedam poraza.

