Budućnost ubjedljiva protiv Huventuda

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Huventuda iz Badalone 107:75, u utakmici 17. kola A grupe Eurokupa.

Budućnost je tom pobjedom, devetom ove sezone, napravila veliki korak ka doigravanju.

U utakmici sezone potpuno je nadigrala rivala, u finišu druge četvrtine prvi put stekla je dvocifrenu prednost (44:33), a konačan trijumf najavila je već početkom nastavka.

Loš početak treće četvrtine i svega tri postignuta poena nekadašnjeg prvaka Evrope omogućili su podgoričkom timu da u 26. minutu povede 62:41.

Razlika je minut i po kasnije iznosila 22 (65:43), a uoči posljednjih deset minuta 19 poena.

Do kraja meča na terenu parketu dvorane Morača postojao je samo jedan tim, koji je u 35. minutu prvi put stekao prednost od 30, a razlika je do kraja iznosila i 34 poena.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Jogi Ferel sa 20, Đorđe Jovanović ubacio je 13, a poen manje

Kenan Kamenjaš.

U španskom satsavu najbolji je bio Sem Deker sa 25 koševa.

Budućnost Voli će u posljednjem kolu, 5. februara,biti gost litvanskog Volvsa.

