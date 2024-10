Budućnost u nedjelju protiv Ludvigsburga

Podgorica, (MINA) – Budućnost je protiv Đera pokazala da može da igra sa svima i u duelu sa Ludvigsburgom želi povoljan rezultat, kazala je srednji bek Nikolina Marković.

Crnogorski i njemački tim u nedjelju odigraće meč petog kola Lige šampiona.

Marković smatra da će za konačan ishod ključno biti da se zaustavi brza igra rivala.

“Fokus je na nama i našoj igri. Ludvigsburg igra brzo, ako to zaustavimo, biće nam lakše. Pokazali smo da sa svima možemo da igramo, kada je u pitanju pozicioni napad. Na krilima meča sa Đerom, jedva čekamo meč sa Njemicama”, kazala je Marković na konferenciji za novinare.

Govoreći o nedjeljnom rivalu istakla je da je Ludvigsburg značajno promijenio tim.

“Fizčki su jaki, imaju dobre šutere. Mi svakako ne smijemo opušteno da uđemo ni u jedan meč”, rekla je Marković.

Ona je pozvala navijače da dođu i pomognu im u nedjeljn om duelu.

“Publika je bila osmi igrač u meču sa Đerom, a vjerujem i da smo im se mi odužili za loše izdanje protiv Bresta. Sigurna sam da će sad biti više navijača i da će nam dati dobru podršku”, rekla je Marković.

Desno krilo Anastasija Marsenić kazala je da ekipa nakon meča sa Đerom ima mnogo više samopouzdanja.

“Protiv Đera smo odigrale dobro i to nam daje samopouzdanje za dalje. Ludvgsurg je kvalitetan tim i očekuje nas težak ispit. Sa istim pristupom, dobrom odbranom i smirenim napadom, možemo do dobrog rezultata”, kazala je Marsenić.

Nedjeljni duel u dvorani Morača počeće u 14 sati.

