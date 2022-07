Dečić i Iskra eliminisani, Budućnost u drugom kolu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića i Iskre završili su nastup na evropskoj sceni ove sezone, dok je Budućnost izborila plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.

Dečić je večeras u Podgorici, u revanš meču prvog kola, poražen od Dinama iz Minska 2:1.

Prvi međusobni duel, prošlog četvrtka na DG areni, završen je bez pobjednika, 1:1.

Dinamo je poveo golom Aleksandra Sačivka u 26. minutu.

Izjednačio je Fatos Bećiraj u 60, a pobjedu svom timu i nastavak kvalifikacija donio je Dušan Bakić u 77. minutu.

Poraz je u revanšu upisala i danilovgradska Iskra, koja na DG areni izgubila od albanska Ljaćija 1:0.

U prvom duelu, u Elbasanu, nije bilo golova (0:0).

Odlučujući pogodak za Ljaći postigao je Mentor Mazrekaj u 19. minutu.

Budućnost je u Prištini, u revanš meču prvog kola, igrala protiv kosovskog Lapija neriješeno 2:2 i zahvaljujući trijumfu u Podgorici izborila nastavak takmičenja.

Crnogorski predstavnik prvi duel pred svojim navijačima dobio je 2:0.

Gosti su na stadionu poveli golom Viktora Đukanovića u 23. minutu.

Izjednačio je Alef Firmino iz jedanaesterca u prvom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena.

Đukanović je bio strijelac i drugog gola za vođstvo od 2:1 u 64. minutu.

Konačan rezultat postavio je Aljbion Kurtaj u 71. minutu.

Priliku da donese pobjedu svom timu imao je Festim Aljidema, ali u četvrtom minutu sudijske nadoknade nije realizovao jedanaesterac, odnosno njegov udarac odbranio je golman Miloš Dragojević.

Budućnost će u drugom kolu kvalifikacija igrati protiv islandskog Brejdabika, koji je sa dva trijumfa eliminisao Santa Kolomu iz Andore.

U drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija igraće i Sutjeska, nakon eliminacije u Ligi šampiona.

Protivnik crnogorskom prvaku biće Klaksvik sa Farskih Ostrva.

Sutjeska će biti domaćin prvog meča, u srijedu na DG areni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS