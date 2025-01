Budućnost sjutra u Ludvigsburgu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti igraće sjutra u Ludvigsburgu protiv istoimenog njemačkog predstavnika utakmicu desetog kola Lige šampiona.

Njemački predstavnik prvi međusobni duel u Podgorici dobo je 36:25, u dosadašnjem dijelu takmičenja upisao je tri pobjede, remi i pet poraza.

Budućnost ima po pobjedu i remi, a u prošlom kolu slavila je protiv Vajpersa.

Pomoćni trener Maja Savić kazala je da je Ludvigzburg kvalitetna ekipa, sa dosta dobrih pojedinaca.

Ona je podsjetila da je njemački predstavnik sa gotovo nepromijenim sastavom u posljednje tri sezone.

“Mi smo uhvatile lijep zalet, iakoje teško igrati sa ekipama koji su favoriti u odnosu na nas. Mi iz sezone u sezonu imamo sve mlađi tim, po sedam, osam mladih igrača juniorki i kadetkinja. Stvarno jeste teško, ali kada odgirate dobre utakmice i ostvarite neke pobjede to vam daje dodatnu satisfakciju. Djevojke dobro rade i mislim da zaslužujemo da osvojimo još neki bod u narednim mečevima“, rekla je Savić.

Duel u Ludvigzburgu počeće u 14 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS