Budućnost sjutra protiv Đera

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti i Đera odigraće sjutra u Podgorici utakmicu četvrtog kola Lige šampiona.

Gost podgoričkog kluba biće zvanični šampion Evrope, koji u svojim vitrinama ima šest trofeja EHF Lige šampiona.

Đer ima maksimalan učinak nakon tri odigrana kola, dok je Budućnost uprkos dobrim izdanjima u Bukureštu i Odenzeu i dalje bez bodova u elitnom takmičenju.

Trener Bojana Popović kazao je da očekuje težak meč.

“Kao što smo najavili – svaki će biti takav. Đer dolazi uvijek u punom sastavu, kupuje igračice da ima bukvalno i treću postavu, toga se drži godinama i u vijek je u ozbiljnoj rotaciji. Kada dolazi u Podgoricu, dolazi sa osjećajem da se igra taj derbi od prije 10 ili 12 godina i zna da će biti borba i otpor”, rekla je Popović.

Govoreći o predstojećem duelu, legendarna rukometašica kazala je da se Budućnost sprema i fokusira na sebe.

Ona je naglasila da je Đer teško analizirati, navodeći da mađarski velikan igra jednostavno jer ima mnogo dobrih individualki.

“Tako da održava taj tempo tokom cijelog meča i rješava mečeve. Pokušaćemo da pružimo dobar otpor, koliko je to u našoj moći. Da bi se održao ritam sa Đerom moramo da pravimo rotacije i voljela bih da i mlađe osjete taj kvalitet. S druge strane za njih je obaveza jer ako niste fokusirani – Đer to kažnjava”, dodala je Popović.

Nedjeljni duel u dvorani Morača počeće u 16 sati, a ulaz je besplatan.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS