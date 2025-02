Budućnost sjutra protiv Bresta

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti igraće sjutra u Brestu protiv istoimenog francuskog predstavnika utakmicu pretposljednjeg, 13. kola B grupe Lige šampiona.

Brest je četvrtoplasirani tim B grupe, sa sedam pobjeda i šest poraza.

Prvi međusobni duel u Podgorici dobio je 35:22.

Izabranice Bojane Popović su na začelju tabele, ali ne i bez šansi da se domognu osmine finala.

Popović je kazala da ostaje utakmica protiv Bresta da se poprave neke stvari i da se ekipa osjeća sigurnije za ono što je čeka za dvije sedmice.

“Probaćemo da izvučemo neke pouke iz ove prethodne utakmice. O Brestu ne treba puno govoriti, u derbiju njihovog prvenstva je pokazao koliko je jak. To je jedna borbena ekipa, sa mnogo dobrih i pametnih bekova”, kazala je Popović.

Ona je kazala da je teško protiv Bresta osvojiti bodove.

“Sve se svodi na taj posljednji meč protiv Rapida, koji mi treba da odigramo najbolje što možemo protiv ekipe koja je dovela nekoliko stranih igračica i imaju vrhunske pojedince. Igraju mnogo utakmica i sigurno da im je lakše da podignu nivo za utakmice Lige šampiona. Oni su veliki favoriti bez obzira što igramo kući, imamo veliku želju i volju. Mi moramo da budemo svjesne naše situacije i onoga što imamo, da ne pravimo nikakav pritisak”, rekla je Popović.

Utakmica u Brestu počeće u 18 sati.

