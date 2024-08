Budućnost protiv Sutjeske, sjutra još dva meča drugog kola

Podgorica, (MINA) – Duel fudbalera Budućnosti i Sutjeske obilježiće drugo kolo Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Nedjeljni meč na DG areni počeće u 20 sati.

Za 20 sati zakazana je i utakmica u Bijelom Polju, između Jedinstva i Bokelja, dok će se 45 minuta kasnije na stadionu “Mitar Mićo Goliš” sastati Petrovac i Otrant-Olimpik.

Duel Jezera i Mornara, odnosno Dečića i Arsenala, odgođeni su zbog obaveza barskog i tuškog tima na evropskoj sceni.

