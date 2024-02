Budućnost ponovo bolja od Savehofa

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa pobijedile su večeras švedski Savehof 27:23, u meču 12. kola A grupe Lige šampiona.

Budućnost je drugi put ove sezone savladala švedskog predstavnika i dva kola prije kraja grupne faze osigurala sedmu poziciju u grupi sa pet bodova.

Savehof je i poslije 12. kola bez bodova.

Izabranice Bojane Popović odigrale su dobar meč i tokom svih 60 minuta diktirale ritam.

Na poluvremenu imale su minimalnu prednost (13:12), dok su u 36. minutu, nakon serije od tri gola, povele 16:12.

Razlika je u finišu iznosila i pet golova (24:19).

Najefikasnija u pobjedničkom timu bio je Ivana Godeč sa devet, dok je Mari Plamenova Tomova sa pet golova.

U švedskom timu najbolja je bila Laura Jensen sa šest golova.

Budućnost će u narednom kolu, 10. februara, ugostiti Odenze.

