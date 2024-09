Budućnost osvojila trofej u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobjednice su memorijalnog turnira “Davorin Popović” u Sarajevu.

Budućnost je večeras u finalnom meču savladala Crvenu zvezdu 82:73.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Zorana Radonjić, najkorisnija igračica turnira, sa 20 poena.

Istakla se i Jovana Savković sa 18, Anastasija Drobnjak ubacila je 14, a dvocifrena je bila i Teri Brigs sa 12 koševa.

Budućnost je juče u polufinalu savladala Ragusu iz Dubrovnika 73:47.

