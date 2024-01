Budućnost nastavila seriju, u Bemaks areni pobijeđeno i Celje

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su večeras u Podgorici ekipu Celja 67:53, u utakmici drugog kola Top osam faze WABA lige.

U duelu ekipa sa maksimalnim učinkom u dosadašnjem dijelu takmičenja, Budućnost je pokazala više i zasluženo slavila pobjedu.

Domaćin je u drugoj četvrtini stekao dvocifrenu prednost, a sve dileme riješio je početkom trećeg dijela kada je razlika iznosila 22 poena (40:18).

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Anastasija Drobnjak sa 29, a dvocifrena je bila i Maja Bigović sa deset poena.

U slovenačkom timu, koji je upisao prvi poraz ove sezone, najbolja je bila Maja Uranker sa 19 koševa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS