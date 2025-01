Budućnost nakon produžetka poražena u Istanbulu od Baščešehira

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su danas u Istanbulu, nakon produžetka, od Baščešehira 95:93, u utakmici 14. kola A grupe Eurokupa.

Duel je u regularnom toku završen neriješeno 82:82.

Lider grupe, koji je prvi međusobni duel u Podgorici dobio 92:75, ostvario je 12. trijumf u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Budućnost, je nakon dva dobijena meča, doživjela osmi poraz ove sezone, u kojoj ima i šest pobjeda.

Budućnost je, u meču sa puno preokreta, odigrala dobro i imala svoje šanse da priredi iznenađenje.

Pad koncentracije u finišu i slabiji defanzivni skok koštali su podgoričke košarkaše povoljnijeg rezultata.

Baščešehir do pobjede vodili su Aleks Butiel sa 23, Džejlin Smit je ubacio 19, a poen manje Tajler Kavano.

U ekipi Budućnosti najbolji je bio Jogi Ferel sa 16, dok su po 14 dodali Džuan Morgan i Mekinli Rajt.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS