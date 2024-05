Podgorica, (MINA) – Budućnost i Jezero žele trofej Kupa Crne Gore i uradiće sve da do njega i dođu, saopšteno je iz ta dva fudbalska tima.

Podgorički i plavski tim biće sjutra rivali u finalu na Gradskom stadionu pod Goricom.

Trener Budućnosti Ivan Brnović, koji je sezonu počeo na klupi plavskog tima, rekao je da je njegova ekipa spremna da pruži maksimum i da će dati sve od sebe da na kraju osvoji pehar.

“Sve je moguće u finalu kupa, igra se jedna utakmica. Nama je ciijela sezona stala u jednu utakmicu. I ne samo ova, već i sledeća, jer nam od nje zavisi da li ćemo igrati Evropi. Spremni smo, imamo tim koji je spobosan da ostvari pobjedu i nadam se da ćemo uspjeti u svom cilju”, rekao je Brnović na konferenciji za novinare.

Kapiten podgoričkog tima Petar Grbić kazao je da je finale Kupa Crne Gore za Budućnost utakmica za spas sezone.

“Jezero je organizovana ekipa, koja nam je dosta nevolja zadala ove sezone. Motiv neće faliti, igramo na našem terenu i očekujem podršku navijača. Nadam se da ćemo sjutra slaviti”, rekao je Grbić.

Trener plavskog sastava Radoslav Burić kazao je da je plasmanom u finale ostvaren istorijski uspjeh kluba.

Prema njegovim riječima, njihova želja je da se i u finalu pokažu u najboljem svjetlu i osvoje trofej.

“Očekujemo tvrdu utakmicu, sa puno naboja. Ovo je utakmica koju smo svi očekivali sa nesptrljenjem. Spremni smo i orni da pobijedimo. Prethodne dvije utakmice smo dobili Podgoričane i tu vidim našu šansu. Krenućemo ofanzivno i nastojati da ostvarimo pobjedu”, rekao je Bulić.

On je, odgovarajući na pitanje da li je Jezero dobilo licencu za izalazak na međunarodnu scenu, kazao da to nije njegov zadatak.

“Ljudi u klubu rade na tome. Ja se bavim samo terenom, mi smo svoj cilj zacrtali, ali to je opstanak i plasman u finale kupa. Ono što mogu reći jeste da je svakom igraču i treneru san da izađe na evropsku scenu”, rekao je Bulić.

Kapiten Jezera Saša Radenović smatra da je predstojeća utakmica istorijska za njihov klub i grad.

“Prvi put smo u finalu Kupa Crne Gore i to je za nas najvažnija i najljepša utakmica. Dajemo malu prednost Budućnosti, jer je iskusnija od nas i zna kako se osvajaju trofeji. Ipak, igra se samo jedan meč, to je finae i svako ima svoje šanse”, rekao je Radenović.

On je podsjetio da su Budućnost i Jezero ove sezone odigrali četiri međusobna duela.

“Dobili smo dva, jedan izgubili, dok je jedan završen neriješeno. Imamo šta da pokažemo, nadam se da ćemo podići trofej. Naš grad i klub zaslužuju trofej”, rekao je Radenović.

Duel na Gradskom stadionu počeće u 20 sati i 30 minuta.

