Budućnost bolja od Sutjeske

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici, u kontrolnom meču, ekuipu Sutjeske 90:69.

Do pobjede u posljednjem kontrolnom meču uoči starta ABA lige, podgorički tim do pobjede vodio je Kolbi Ros sa 14, Vladimir Mihailović je ubacio 13, a poen amnje Marko Jagodić-Kuridža.

U nikšićkoj ekipi najbolji je bio Dakuan Brejsi sa 20, dok je Radosav Spasojević meč završio sa 12 koševa.

Budućnost Voli će 30. septembra, duelom sa Zadrom u Podgorici, početi novu sezonu Admiralbet ABA lige.

Sutjeska će do starta NLB ABA 2 lige odigrati u četvrtak prijateljski duel sa Teodom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS