Budućnost Bemaksa protiv Odenzea

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa takmičenje u Ligi šampiona nastaviće u subotu duelom sa danskim Odenzeom pred svojim navijačima.

Odenze je drugoplasirani tim A grupe sa osam pobjeda, tri poraza i remijem.

Crnogorski predstavnik dva puta trijumfovao je protiv Savehofa, upisao je i remi i devet poraza.

Odenze je prvi duel pred svojim navijačom dobio 39:24.

Pivot Andrijana Popović kazao je da je Odenze odlična ekipa sa odličnim bekovima različitih profila.

“To će nam negdje biti u najvećem fokusu. Nakon osvojenih bodova sada je bolja energija. Tu smo da pružimo otpor, odradimo sve ono što je do nas i da ispravimo svaku grešku koju smo imali u prvom duelu protiv njih. Sigurno nam neće biti lako, ali prosto moramo da imamo bolji fokus u napadu, da budemo odlučnije i da svaku šansu iskoristimo”, rekla je Popović.

On je kazala da je pred podgoričkim klubom novi izazov i da vjeruje da su spremne.

“Ako počnemo dobrom odbranom i spriječimo neke lake golove sigurno će nam biti lakše u napadu. Treba od prvog minuta da pokažemo agresivnost, koju skandinavske ekipe i ne vole, i zagrizemo, budemo kao jedno, igramo jedna za drugu”, rekle je Popović.

Lijevo krilo Nađa Kadović kazala je Odenze jako opasan iz kontre, navodeći da se Budućnost uvjerila u to u Danskoj.

“Teška je nedjelja iza nas, polovina igračica je bolesno, treniramo faktički četiri na četiri. Međutim, trudimo se, borimo se i analiziramo i mislim da znamo na što treba da obratimo pažnju. Nisu to neka prevelika imena, koliko je u pitanju dobar tim i veliko zajedništvo”, rekla je Kadović.

Ona je naglasila da im je pobjeda u gostima protiv Savehofa mnogo značila, posebno mladim igračicama.

“Podigle smo se i pokazale što znamo”, ističe Kadović.

Subotnji duel u Bemaks areni počeće u 18 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS