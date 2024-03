Budućnost Bemaks u finalu

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa igraće u finalu završnog turnira WABA lige.

Budućnost je večeras u Podgorici, u polufinalnom meču, savladala Slogu iz Požege 78:57 i izborila sedmo finale regionalnog takmičenja.

Domaći tim do pobjede vodile su Ksenija Šćepanović i Dragana Domuzin sa po 14 poena.

U ekipi Sloge najbolja je bila Deja Frensis sa 15 koševa.

Budućnost će u finalu igrati sjutra protiv Cinkarne Celje, koja je meč za trofej izborila pobjedom protiv Orlova iz Banja Luke 77:61.

Biće to njihov treći uzastopni okršaj u finalu regionalnog takmičenja, nakon što su prethodna dva pripala slovenačkom timu.

Nedjeljni finalni meč počeće u 19 sati i 30 minuta.

