Budućnost Bemaks sjutra protiv Železničara

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa ograće sjutra u Podgorici, u pripremnom meču, protiv Železničara iz Inđije.

Biće to podgoričkom timu drugi meč u pripremama za novu sezonu, nakon što je slavio protiv slovenačkog Krima 23:21.

Trener Bojana Popović u duelu protiv Železničara neće moći da računa na povrijeđene Nikolinu Vukčević i Vanesu Agović.

Duel prvaka Crne Gore i Srbije u Sportskom centru Morača u 18 sati i 30 minuta.

Budućnost u ponedjeljak putuje u Ljubljanu, na uzvratnu posjetu timu Krimu, dok je za 26. i 27. avgust planiran nastup na Memorijalnom turniru Josip-Bepo Samardžija u Koprivnici.

Budućnost će novu sezonu u Ligi šampiona početi 10. septembra protiv Kastamonua u Turskoj.

