Budućnost Bemaks sjutra protiv Montane

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa igraće sjutra u Podgorici protiv bugarske Montane utakmicu trećeg kola A grupe WABA lige.

Vicešampion Bugarske na startu regionalnog takmičenja opravdao je ulogu favorita protiv Zagreba.

Montana je u ovoj sezoni jača za nekadašnjeg plejmejkera Budućnosti Anđeliku Mitrašinović i Amerikanke Moniku Rid i Aleks Hart.

Prestojeći duel predstavlja reprizu prošlosezonskog polufinala, u kojem je Budućnost bila ubjedljiva.

Trener Vladan Radović kazao je da će Montana u tradicionalnom regionalnom derbiju biti oslabljena neigranjem Mitrašinović.

“Imaju dobre Amerikanke Hart i Rid, a razliku od ranije nema njihovih najiskusnijih Bugarki. Tu prije svega mislim na Dimanu Georgijevu, Hristinu Ivanovu, Viktoriju Stojčevu, ali nas očekuje zahtjevna utakmica u igri 1 na 1”, rekao je Radović.

On je naglasio da Budućnost utakmicu dočekuje nakon sedmicu pauze.

“Mi smo opet iz pauze, nikako da uđemo u pravi takmičarski ritam, jer smo imali slobodno kolo. Svakako da očekujem da ćemo biti fokus i energija na nivou, a samim tim da ćemo se prezentovati u lijepom svijetlu”, rekao je Radović.

Bek podgoričkog tima Zorana Radonjić kazala je da će duel sa Montanom biti prvi derbi ove sezone.

“Poslije gostovanja Duge i pauze prošle sedmice očekuje nas prvi derbi ove sezone. Dobro smo trenirale, spremne smo za ovaj meč i naravno da se nadamo pobjedi”, rekla je Radonjić.

Duel u Bemaks areni počeće u 18 sati.

