Budućnost Bemaks sjutra protiv Debrecina

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa igraće sjutra u Podgorici protiv mađarskog Debrecina utakmicu desetog kola A grupe Lige šampiona.

Podgorički tim samo pobjeda ostavlja u trku za šesto mjesto u grupi, posljednje koje vodi u osminu finala EHF Lige šampiona.

U dosadašnjem dijelu takmičenja ostvario je po pobjedu i remi, uz sedam poraza.

Debrecin je upisao tri trijumfa, uz remi i pet poraza.

Mađarski tim prvi međusobni duel, odigran krajem oktobra, dobio je 27:22.

Utakmica u Bemaks areni počeće u 16 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS