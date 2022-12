Budućnost Bemaks sjutra dočekuje Zagreb

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa igraće sjutra u Podgorici protiv Zagreba u okviru 10. kola A grupe WABA lige.

Budućnost je prije dva kola osigurala prvo mjesto u grupi, a pobjedom protiv hrvatskog predstavnika

u drugu fazu prenijeće maksimalnih 12 bodova.

Zagrebačke košarkašice obezbijedile su plasman u Top osam kao četvrtoplasirane u grupi.

Krilni centar Budućnost Bemaksa Ksenija Šćepanović kazala je da je Zagreb u nekim mečevima pokazao da ima kvalitet, podsjećajući na iznenađujući trijumf protiv Montane,

“Pokazale smo u prvoj utakmici da je velika razlika u kvalitetu, tako da očekujem da opravdamo očekivanja, pokažemo još jednom da smo bolje i na pravi način završimo grupnu fazu i 2022. godinu”, kazala je Šćepanović.

Budućnost je prvi duel u Zagrebu dobila 101:50.

“Znamo da nam pripada uloga favorita, zbog kvaliteta dva tima i činjenice da igramo na našem terenu. Nećemo se opustiti, niti ćemo olako ući u meč. Nastojaćemo da odigramo što bolje i da pokažemo da smo s razlogom lideri grupe, a pobjedom bi na najljepši način završili grupnu fazu”, rekla je Šćepanović.

Duel u Bemaks areni počeće u 18 sati.

