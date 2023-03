Budućnost Bemaks poražena i u revanšu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa nijesu uspjele da se plasiraju u četvrtfinale Lige evropskih šampiona.

Budućnost je danas u Erdu, u revanš meču osmine finala, poražena od mađarskog FTC-a rezultatom 27:22 (14:13).

Mađarski predstavnik dobio je i prvi duel u dvorani Morača 28:24.

Domaći tim do pobjede vodile su Alisia Štol i Anđela Malestajn sa po pet golova.

U podgoričkom timu istakla se Ivona Pavićević sa sedam, Milena Raičević je postigla šest, Ivana Godeč pet puta upisala se u strijelce, a jednom manje Matea Pletikosić.

FTC će u četvrtfinalu igrati protiv francuskog Meca.

