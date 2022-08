Budućnost Bemaks pobjednik turnira u Koprivnici

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa pobjednice su 16. Memorijalnog turnira Josip Bepo Samaržija u Koprivnici.

Izabranice Bojane Popović savladale su večeras u finalu Podravku 28:22 (15:9).

To je peta pobjeda u isto toliko mečeva u pripremnom periodu.

Budućnost je u pripremnom periodu tri puta slavila protiv slovenačkog Krima, a upisala je i pobjedu protiv prvaka Srbije – Železničara iz Inđije.

U duelu protiv Podravke, Milena Raičević je predvodila podgorički tim do pobjede sa devet golova, Adrijana Kardoso de Kastro postigla je šest, a gol manje Nađa Kadović.

Podgoričkom timu pripala su i dva individualna priznanja – Milena Raičević je najbolji stijelac turnira sa 16 golova, dok je Armel Atingre najbolja golmanka sa ukupno 19 intervencija.

Treće mjesto na turniru u Koprivnici osvojio je Krim koji je savladao Lokomotivu 33:21.

Prvi meč u novoj sezoni Lige šampiona, Budućnost Bemaks će odigrati 10. septembra u gostima protiv Kastamonua.

