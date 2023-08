Budućnost Bemaks na turniru u Koprivnici

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa nastupiće u petak i subiotu na turniru u Koprivnici i ti dueli biće im generalna proba uoči starta nove sezone EHF Lige šampiona, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Izabranice Bojane Popović u petak će igrati protiv domaće Podravke, dok će se dan kasnije sastati sa Krimom.

Popović, kao i na prethodna četiri pripremna meča, neće moći da računa na sve igračice.

U Koprivnici neće igrati Kalidiatu Niakate i Noemi Hafra, koje bi uskoro trebalo da počnu da rade u punom kapacitetu sa ostatkom tima i golmanka Armel Atingre, zbog lakše povrede koljena koju je doživjela na turniru u Mecu proteklog vikenda.

Popović je kazala da Budućnost svaki meč u pripremnom periodu moramo da iskoristimo na pravi način i da očekuje maksimalan pristup djevojaka.

“Potom nam slijedi završna sedmica priprema u Podgorici i uigravanje za premijerni meč u Ligi šampiona protiv Bitighajma, koji nam dolazi u goste 10. septembra”, kazala je Popović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS