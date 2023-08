Božović i Jukić bez finala na SP u Bakuu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski strijelci Miloš Božović i Ksenija Jukić nijesu uspjeli da se plasiraju u finale Svjetskog prvenstva u Bakuu, u disciplini vazdušna puška.

Božović je u kvalifikacijama osvojio 85. mjesto sa 620,3 kruga.

U toj disciplini nastupio je 131 takmičar, a plasman u finale izborilo je osam najboljih.

Jukić je bila 96. u konkurenciji 140 takmičarki, sa 621,1 krugom.

To je novi kadetski rekord Crne Gore.

Božović i Jukić juče su nastupali i mix timu i završili na 68. mjestu.

Plasman u finale u četvrtak nije uspjela da izbori Nevena Šaranović, u disciplini vazdušni pištolj.

Ona je pogodila 565 krugova i sa tim rezultatom ispunila minimalnu kvalifikacionu normu (MQS) za Olimpijske igre u Parizu.

Nastup je završila na 71. mjestu, u konkurenciji 119 takmičara.

Crnogorske strijelce u Bakuu predvodio je selektor Stanko Laban.

Šampionat svijeta, 53. po redu, u Bakuu je okupio 1.249 strijelaca iz 101 države svijeta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS