Boston ubjedljiv na startu velikog finala

Podgorica, (MINA) – Koošarkaši Bostona pobijedili su na svom parketu Dalas 107:89, u prvoj utakmici velikog finala NBA lige.

Najefikasniji u pobjedničkom timu, koji je tokom meča imao i 29 poena prednosti, bio je Džejlin Braun sa 22, Kristaps Porzingis je ubacio 22, dok je Džejson Tejtum meč završio sa 16 poena.

U ekipi Dalasa najbolji je bio Luka Dončić sa 30 poena.

Drugi meč finalne serije igra se u Bostonu, u noći između nedjelje i ponedeljka.

U plej-ofu igra se na četiri pobjede.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS