Boston šampion NBA lige

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Bostona novi su šampioni NBA lige.

Boston je jutros pred svojim navijačima, u petom meču finala plej-ofa, savladao Dalas 106:88 i sa 4:1 u seriji, nakon 16 godina, ponovo osvojio titulu.

To je Bostonu 18. šampionski trofej, čime je postao najuspješniji tim u istoriji tog takmičenja.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džejson Tejtum sa 31, dok je Džejlen Braun ubacio 21 poen.

Dalas je predvodio Dončić sa 28 poena i 12 skokova.

Za najkorisnijeg igrača (MVP) finalne serije proglašen je Džejlen Braun.

