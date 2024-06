Boston dobio i treći duel, na korak od trofeja

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Bostona pobijedili su u gostima Dalas 106:99 i poveli 3:0 u finalu plej-ofa NBA lige.

Boston, koji je početkom posljednje četvrtine imao i 21 poen prednosti, do pobjede vodili su Džejson Tejtum sa 31 i Džejlin Braun sa 30 koševa.

U ekipi Dalasa najbolji je bio Kajri Irving sa 35, dok je Luka Dončić ubacio 27 poena.

Naredna utakmica na programu je 15. juna u Dalasu.

