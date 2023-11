Bokseri Podgorice u Novom Sadu osvojili zlato i srebro

Podgorica, (MINA) – Bokseri Podgorice osvojili su zlatnu i srebrnu medalju na međunarodnom turniru u Novom Sadu, na kojem su učestvovali borci iz devet država.

Zlatnim odličjem u kategoriji do 66 kilograma okitio se Milija Keković, a srebro je osvojio Andrija Šuškavčević (do 70 kilograma).

Keković je u meču za zlato, prekidom u trećoj rundi, savladao Dušana Petrovića iz Bokserskog kluba (BK) Šabac.

Šuškavčević je u izjednačenom meču poražen od člana BK Sloven Nikole Jovičića.

Trener BK Podgorica Dragan Đuričković kazao je da je njegovim borcima turnir u Novom Sadu poslužio za sticanje iskustva i rutine za veća međunarodna takmičenja, na kojima planiraju da učestvuju sljedeće godine.

“Zadovoljni smo nastupom naših takmičara i u planu je da krajem mjeseca učestvujemo na još jednom međunarodnom turniru u Mostaru”, rekao je Đuričković agenciji MINA.

On je naveo da treći takmičar Podgorice, Đorđe Mitrović, koji je trebalo da nastupi na turniru u Novom Sadu, nije uparen.

“Zahvalnost za nastup u Novom Sadu dugujemo preduzeću Savana i Vesku Mijaču”, kazao je Đuričković.

Na turniru u Novom Sadu, osim Crne Gore i domaćina Srbije, učestvovali su bokseri sa Kipra, iz Grčke, Slovačke, Irske, Slovenije, Češke i Poljske.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS