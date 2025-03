Boks na programu Olimpijskih igara u Los Anđelesu

Podgorica, (MINA) – Međunarodni olimpijski komitet (MOK) uvrstio je danas boks u sportski program Olimpijskih igara, koje će 2028. godine biti održane u Los Anđelesu, odlučeno je danas na zasijedanju u Kosta Navarinu.

MOK je saopštio da u Los Anđelesu pravo nastupa imaju samo sportisti čije su nacionalne federacije članice novoformirane organizacije – Svjetski boks (World boxing) do početka kvalifikacionih takmičenja za Olimpijske igre 2028.

Svjetski boks je osnovan u aprilu 2023. i sada ima 84 člana na pet kontinenata, među kojima je i Bokserski savez Crne Gore.

Selektor Nikola Ružić kazao je da to očekivan ishod, navodeći da je boks jedan od najstarijih i najatraktivnijih olimpijskih sportova.

“Za nas ni u jednom trenutku nije bilo sumnje da će boks ostati na programu Olimpijskih igara. Sva problematika je bila u tome koja će krovna organizacija dobiti priznanje MOK-a. Boks kao jedan od najstarijih i najatraktivnijih olimpijskih sportova nikako ne moze izgubiti taj status bez obzira na sve globalno političke okolnosti”, rekao je Ružić.

On je istakao da će glavne uzdanice crnogorskog boksa u novom olimpijskom ciklusu biti Bojana Gojković, Tomislav Đinović i Petar Liješević.

“Smatram da će oni do 2028. godine steći punu zrelost i da, uz ozbiljan rad i podršku, mogu do plasmana na Igre u Los Anđelesu”, rekao je Ružić.

