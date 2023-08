Bokan: Ne prijetimo nikom, želimo polufinale Eurokupa

Podgorica, (MINA) – Budućnost Voli ne može da prijeti Partizanu i Crvenoj zvezdi u ABA ligi, kazao je predsjednik podgoričkog košarkaškog kluba Dragan Bokan, navodeći da crnogorski prvak može iznenaditi bogatije timove od sebe.

On je naglasio da su beogradski klubovi i ove godine povećali budžet.

“Prošle godine je to bilo deset puta više, a sad je još izraženije. Ne želim da stvorim pritisak, ali od stručnog štaba i svih u klubu očekujem da možemo da iznenadimo bogatije od nas”, rekao je Bokan na konferenciji za novinare.

Govoreći o Eurokupu, on je kazao da je plan da se učešće ne završi na prvoj stepenici doigravanja poslije grupne faze.

“Već da u grupi budemo prvi ili drugi što bi nam garantovalo četvrtfinale i tu domaći parket za ostvarivanje najvećeg uspjeha kada je to takmičenje u pitanju, a to je plasman u polufinale”, otkrio je Bokan.

Prema njegovim riječima, odlučeno je da se ove godine pojača tim i da se još radi na dovođenu igrača na poziciji četiri.

On je naglasio da je ove godine za igrače predviđeno tri miliona EUR.

Bokan je naglasio da je sa novim rukovodstvon Glavnog grada napravljena komunikaciju.

“Nakon sastanka smo shvatili i da nova izvršna vlast u Podgorici razumije potrebe sporta, košarke i ono što je za nas najvažnije razumiju šta znači Košarkaški klub Budućnost”, istakao je Bokan.

Prema njegovim riječima, dogovoreno je da dosadašnja uprava nastavi da rukovodi klubom.

“I da ćemo imati značajniju podršku nego što je bio slučaj do sada”, kazao je Bokan.

On je posebno istakao da od Vlade nijesu dobili “ni jedan cent” pomoći.

“Smatram da to može da se mijena, jer mislim da grad i mi u Upravnom odboru nijesmo u prilici da obezbijedimo budžet koji može hrani klub sa ovakvim ciljevima – da igramo značajnu ulogu u Eurokupu i značajniju u ABA ligi. Pozivam i Vladu da pokušamo da i mi u Crnoj Gori napravimo sportski kolektiv sa ozbiljnijim budžetom i da imamo klub koji može da se nosi sa evroligašima. Da se preko Eurokupa ili ABA lige ponovo domognemo Evrolige”, rekao je Bokan.

On se zahvalio se i prethodnoj vlasti u Podgorici, kao i sponzorima i naglasio da u septembru očekuje organizaciju nove Skupštine kluba.

Budućnost Voli novu sezonu ABA lige počeće 29. septembra protiv Zadra u Morači, dok će prvi meč u Eurokupu igrati 4. oktobra pred svojim navijačima protiv Litkabelisa.

