Bokan: Budućnost Voli ponos grada i države

Podgorica, (MINA) – Budućnost Voli je ponos grada i države, respektabilan i jak projekat u evropskim okvirima, kazao je predsjednik podgoričkog košarkaškog kluba Dragan Bokan.

On je na zvaničnom predstavljanju tima za narednu sezonu, na svečanosti pod nazivom Plava noć, rekao da je Budućnost odavno izašla iz lokalnih okvira.

“Naš klub već decenijama slovi za nosioca razvoja crnogorskog i regionalnog sporta čineći nas liderom u misiji jačanja dobrih odnosa u ABA regionu, rekao je Bokan.

On je kazao da je klub rastao prethodne decenije i nastavlja da raste organizaciono na svim nivoima i u pandemijskoj 2020. godini.

“Pouzdano znam da govorim u ime svih – idemo zajedno prema cilju – da naš klub i njegov grad, naša Podgorica, naša država -Crna Gora budu jedan tim. Želimo srećnu i uspješnu sezonu našoj Budućnosti, pune tribine, zajedničku radost i podršku našem klubu i kad dobija i kad gubi”, rekao je Bokan.

On je predstavnicima izvršne vlasti poručio da podrže Budućnost Voli, navodeći da je to način da pruže podršku onom što povezuje.

“Sport treba da nas spaja, ne da nas dijeli. Klubovi ne trebaju i ne smiju da nose teret podjela. Sport treba da bude van dnevno političkih tema. Jer jedna je, naša je, Budućnost za koju se navija srcem i za koju se ne štedi glas ni dlanovi, Budućnost je ljubav, način života, plavo svih naših boja”, rekao je predsjednik kluba.

Prisutnima se obratio i gradonačelnik Glavnog grada Ivan Vuković.

Predstavljeni su i dresovi koje će Budućnost Voli nositi u regionalnom takmičenju i Eurokupu.

