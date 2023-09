Bjelica ururučio plakete Lani Pudar i Damiru Đedoviću

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crnogorske sportske akademije (CSA) Duško Bjelica uručio je Lani Pudar i njenom treneru Damiru Đedoviću specijalne plakete za ostvarene rezultate.

Supertalentovana bosanskohercegovačka plivačica početkom septembra u Izraelu postala je dvostruka juniorska šampionka svijeta.

Bila je zlatna na 100 i 200 metara dellfina, a srebrna na 50 metara delfin.

Ima i evropsko zlato na 200 metara delefin sa prošlogodišnjeg šampionata Evrope u Rimu.

CSA je organizacija čiji je glavni cilj promocija sportske nauke u međunarodnom, multikulturalnom, multidisciplinarnom, kao i interdisciplinarnom kontekstu.

Sportsku nauku smtra integratorom znanja o ljudskom pokretu iz perspektive prirodnih nauka, medicine, društvenih i humansitičkih nauka.

Glavni naučni događaj u organizaciji CSA je godišnja konferencija koja se održava u prvoj sedmici aprila.

Ona se svrstava među vodeće sportske naučne kongrese na zapadnom Balkanu, a uključuje niz gostujućih predavača, usmene i poster prezentacije iz multidisciplinarnih i monodisciplinarnih oblasti, kao i različite vrste radionica.

Naučnom skupu CSA prisustvuju nacionalni, regionalni i međunarodni sportski naučnici sa akademskim karijerama.

CSA objavljuje nekoliko publikacija u okviru svojih aktivnosti.

Najpoznatiji su Crnogorski časopis sportske nauke i medicine (MJSSM) i Sport Mont (SM), koji se sastoje od originalnih recenziranih naučnih članaka i intradisciplinarnih i interdisciplinarnih prikaza istraživanja iz oblasti sportske nauke čiji su autori naučnici iz cijelog svijeta.

