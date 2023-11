Bjelica: Pet partnera iz EU uz CSA

Podgorica, (MINA) – Crnogorska sportska akademija (CSA) ima podršku pet partnera iz Evropske unije u organizaciji Međunarodne naučne konferencije, kazao je predsjedavajući konferencije Duško Bjelica.

Naučna konferencija, 21. por redu, biće održana od 18. do 21. aprila u Cavtatu.

Bjelica, koji je na čelu CSA, kazao je da su partneri u organizaciji tog naučnog skupa Fakulteti sporta Univerziteta u Prešovu i Ljubljani i Kineziološki fakulteti iz Osijeka, Splita i Zagreba.

“To je najprestižniji naučni skup iz sportskih nauka u jugoistočnoj Evropi koji se održava pod slogonaom Sport, fizička aktivnost i zdravlje – savremene perspektive”, kazao je Bjelica.

On se zahvalio uglednim naučnim i obrazovnim institucijama na podršci koju pružaju u pripremi tog naučnog skupa.

“To za nas predstavlja nemjerljiv doprinos u daljem razvoju te sve prestižnije naučne konferencije”, kazao je Bjelica, koji je jedan od urednika priznatih naučnih časopisa Sport mont i Montenegrin Jurnal of Sports Science and Medicine.

On je podsjetio da se Sport mont nalazi u nučnoj citatnoj bazi Scopus, a Montenegrin Jurnal of Sports Science and Medicine, koji se nalazi naučnoj citatnoj bazi WOS.

“Njemu je nedavno dodijeljen IF (impakt faktor) 1,3 što ga čini regionalno najbolje pozicioniranim naučnim časopisom iz oblasti sportskih nauka”, rekao je Bjelica.

On je najavio da će narednih dana saopštiti imena još nekoliko partnerskih institucija iz Evropske unije i okruženja, navodeći da nauka sport čini prestižnim.

