Bitighajm pobijedio u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa upisale su poraz na startu nove sezone EHF Lige šampiona.

Budućnost je danas u Bemaks areni, u meču A grupe, izgubila od njemačkog Bitighajma 27:22 (11:10).

Loš kraj prvog i početak drugog poluvremena koštali su podgorički tim povoljnijeg rezultata.

Budućnost je dobro počela meč i u 20. minutu povela 8:4.

Finiš prvog poluvremena pripao je njemačkom predstavniku koji je serijom 6:1, došao do preokreta (10:9) u 26. minutu.

Put ka pobjedi gošće su trasirale na početku drugog poluvremena – postigle su tri vezana gola i povele 14:10 u 34. minutu.

Izabranice Bojane Popović do kraja meča nijesu uspjele da smanje zaostatak na manje od dva gola.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Karolina Kutlač-Gloc sa sedam golova.

U podgoričkom sastavu najbolja je bila golmanka Armel Atingre sa 13 odbrana.

Kapitenka MIlena Raičević postigla je pet pogodaka.

Budućnost Bemaks u narednom kolu, 16. septembra, gostuje danskom Odenzeu.

