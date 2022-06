Bez pobjede trećeg takmičarskog dana

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudisti bez pobjede završili su treći takmičarski dan kadetskog prvenstva Evrope u Poreču.

U kategoriji do 81 kilograma Vidak Miljenović je poražen od Jamala Magišova iz Azerbejdžana.

Od Pavla Bulatovića (do 90) bolji je bio Slovak Timotej Stefanik.

U kategoriji preko 90 kilograma Stefan Kovinić je izgubio od Mađara Janoša Baloga.

Crnogorski džudisti, nakon poraza Miljenovića, Bulatovića i Kovinića, završili su nastup u Poreču.

Za sjutra, posljednjeg takmičarskog dana, predviđena su ekipna takmičenja.

