Bez medalje prvog dana u Veneciji

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatisti bez medalje završili su prvi takmičarski dan svjetske Lige mladih u Veneciji.

Na korak od pobjedničkog postolja bili su Balša Vojinović (do 55) i Emre Saljiu (do 76), ali su u meču za bronzano odličje poraženi i nastup završili kao petoplasirani.

Vojinović je u meču za treće mjesto poražen od Škotlanđanina Adama Hamila 4:1.

Karatista Iskre do polufinala došao je nakon četiri trijumfa protiv Gvida Skvilantea iz Italije, Rasula Atajanova iz Turkmenistana, Ivana Gerasimova iz Izraela i Adriana Očia iz Španije.

U polufinalu poražen je od Ukrajinca Danijela Simonenka 4:3.

Od Saljiua u meču za bronzano odličje bolji je bio Bosanac Amar Hodžić 5:3.

Karatista Omladinca prethodno se, nakon pet pobjeda domogao polufinala, gdje je poražen od Izraelca Josefa Ronena Aminova 6:1.

Njegov klupski drug Ognjen Bjelajac (do 61) poražen je u trećem kolu od Ukrajinca Artjoma Pančuka 3:1, Andrija Danilović (do 68) sudijskim izjašnjavanjem zaustavljen je u četvrtfinalu od Hrvata Krustihana Franka (0:0), dok je Lazar Potpara iz Fokusa (preko 76) nakon tri trijumfa, u meču za četvrtfinale, izgubio od Belgijanca Dijega Teresa Kerida.

Meč je završen neriješeno, ali je presudio prvi osvojeni poen belgijskog karatiste.

U drugom kolu eliminisana je Helena Backović (do 47), dok je u katama Lazar Sekulić nastup završio u drugom krugu.

On je kao četvrtoplasirani u grupi (23,4) završio prvi krug takmičenja, dok je u drugom bio posljednji sa 21,38 bodova.

Sjutra, drugog takmičarskog dana, na tatami će kadeti u katama i borbama.

