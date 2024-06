Besi šest medalja u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Takmičari Tekvondo kluba Besa nastup na turniru u Sarajevu završili su sa šest medalja – tri zlatne, dvije srebrne i jednom bronzanom.

Istakao se Benan Jusufđokaj u kategoriji do 63 kilograma, koji je osim zlatnog odličja zaslužio i priznanje za najboljeg juniora.

Zlatne medalje osvojile su i Ljiria Dibra u formama za juniorke (crni pojas) i pionir Jozef Asanaj (do 36 kilograma).

Srebrni su bila kadetkinja Eva Vuljaj (do 59) i pionir Mateo Vuljaj (do 39), dok se bronzanim odličjem morao zadovoljiti pionir Osman Jusufđokaj (do 30).

Sarajevo open, u organizaciji kluba Novi grad, okupio je više od 300 djece svih uzrasta iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Klub iz Tuzi je učestvovao sa osam takmičara, dvoje u formama i šest u borbama.

