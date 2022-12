Besi dvije medalje u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Tekvondo klub Besa nastup na međunarodnom turniru Kup Maksimira u Zagrebu završili su sa dvije medalje – po jednom srebrnom i bronzanom.

Srebrnu medalju osvojila je Adelina Saljihaj, dok je Toni Maršaj bio bronzani.

Obje medalje osvojene su u formama.

“Nasi članovi učestovali su i na seminaru za forme, čiji je organizator bio Tekvondo klub Karlovac. Seminar je okupio oko 50 učesnika, a vodili su ga južnokorejski majstori tekvondoa”, kazao je trener Bese Nikola Gegaj.

Na međunarodnom turniru učestvovalo je 477 takmičara iz 51 kluba i šest država.

